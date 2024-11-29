Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 77 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược nội dung quảng cáo trên các kênh mạng xã hội

Thực hiện chiến dịch quảng cáo giúp tăng độ nhận diện sản phẩm và bán hàng

Theo dõi và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo khác nhau.

Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu KPIs đề ra

Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định các xu hướng, cơ hội và thông tin chi tiết mới để thông báo các chiến lược tiếp thị

Làm việc với nhóm Sản phẩm và Bán hàng để sắp xếp các chiến lược và chiến dịch.

Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 30

Giới tính: Nam

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có thiết bị làm việc cá nhân (Laptop)

Tỉ mỉ, cẩn thận

Yêu thích sáng tạo, yêu thích lĩnh vực thời trang

Có định hướng làm việc lâu dài trong lĩnh vực marketing

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 13.000.000 (Lương cứng + % doanh số + thưởng KPI)

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: Thực tập sinh => Nhân viên chính thức => Trưởng nhóm => Trưởng bộ phận

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe

Các chế độ phúc lợi sinh nhật, thưởng lễ - tết, lương tăng ca... theo Quy định

Du lịch, bonding nội bộ hàng năm

Công ty tài trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON

