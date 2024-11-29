Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
- Hà Nội:
- 77 Khuất Duy Tiến,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
Phát triển và thực hiện các chiến lược nội dung quảng cáo trên các kênh mạng xã hội
Thực hiện chiến dịch quảng cáo giúp tăng độ nhận diện sản phẩm và bán hàng
Theo dõi và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo khác nhau.
Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu KPIs đề ra
Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định các xu hướng, cơ hội và thông tin chi tiết mới để thông báo các chiến lược tiếp thị
Làm việc với nhóm Sản phẩm và Bán hàng để sắp xếp các chiến lược và chiến dịch.
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả công việc
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có thiết bị làm việc cá nhân (Laptop)
Tỉ mỉ, cẩn thận
Yêu thích sáng tạo, yêu thích lĩnh vực thời trang
Có định hướng làm việc lâu dài trong lĩnh vực marketing
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: Thực tập sinh => Nhân viên chính thức => Trưởng nhóm => Trưởng bộ phận
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe
Các chế độ phúc lợi sinh nhật, thưởng lễ - tết, lương tăng ca... theo Quy định
Du lịch, bonding nội bộ hàng năm
Công ty tài trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI