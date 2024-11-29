Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hoạch định, lên kế hoạch marketing/truyền thông

- Lập và triển khai chiến dịch marketing theo chiến lược đã đề ra.

- Tạo nội dung có giá trị và hấp dẫn cho website công ty.

- Điều phối, triển khai các chiến dịch marketing theo kế hoạch marketing hằng năm, từng giai đoạn.

- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của công ty trên các kênh: Google, Facebook, Zalo, Tiktok.

- Phối hợp với Content Marketing để triển khai các kênh Marketing Online hiệu quả, tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

-Thực hiện quảng cáo sản phẩm/thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội

- Đo lường, báo cáo hiệu quả chiến dịch marketing, kênh phân phối, thu thập dữ liệu và đánh giá với mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết sâu và rộng về ngành digital marketing, hiểu rõ cách thức hoạt động của các kênh digital marketing đặc biệt trong mảng B2B.

- Có đam mê về công nghệ kỹ thuật số, biết cách ứng dụng các công cụ online marketing.

- Kỹ năng phân tích tốt và biết cách lập kế hoạch, triển khai dự án

- Có kinh nghiệm về SEO / SEM, Google Analytics

- Có kinh nghiệm tổ chức các workshop (cả offline và online)

- Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt nhóm tốt.

- Khả năng giao tiếp (viết, nói) lưu loát

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành TPBVSK, Mỹ phẩm, Thực phẩm bổ sung

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + phụ cấp + thưởng

Hưởng mọi quyền lợi theo Luật Lao Động

Hàng năm được đi du lịch cùng công ty.

Làm việc trong môi trường sạch sẽ, trẻ, năng động và hiện đại.

Xét thưởng đối với cá nhân làm việc tốt

Nghỉ lễ, phép, thưởng lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.