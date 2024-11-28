Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20LK4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Phối hợp với team content lên dàn ý bài viết theo bộ từ khóa có sẵn
- Đăng bài viết chuẩn SEO
- Theo dõi thứ hạng từ khóa
- Xây dựng hệ thống E-A-T cho dự án: Social, Google business, bộ công thương, báo, trust page....
- Phối hợp với trực tiếp với Leader SEO để đảm bảo dự án đạt KPIs đúng tiến độ
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Tham gia hỗ trợ công ty trong các hoạt động nội bộ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kiến thức (gồm Học vấn, Chuyên môn, Kinh nghiệm)
Tốt nghiệp CĐ, ĐH tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng tại vị trí tương đương
Có kiến thức SEO căn bản: Biết rõ về SEO mũ trắng và SEO tổng thể. Đọc và biết về các thuật ngữ SEO cơ bản.
Kiến thức bổ trợ: Kỹ năng cơ bản: Marketing, Copywriting, nghiên cứu hành vi tìm kiếm người dùng. Đã có kinh nghiệm lên cấu trúc bài viết (Còn gọi là Layout hoặc Outline). Biết sử dụng Website (đăng bài, chỉnh sửa bài viết).
Kiến thức về công cụ hỗ trợ: Bài viết và kiểm tra title, description, mật độ từ khóa. Kiểm tra thứ hạng từ khóa bằng công cụ bên thứ 3. Biết sử dụng Yoast SEO, Google Search Console .v.v. là một lợi thế.
2. Kỹ năng, năng lực:
Tư duy Logic, có khả năng đọc hiểu, phân tích số liệu.
Phối hợp, làm việc nhóm
Làm việc độc lập
Sử dụng công cụ văn phòng cơ bản (Word/Google docs, Excel/Google sheets)
Giao tiếp tốt
3. Phẩm chất, thái độ
Thích nghiên cứu, tìm tòi kiến thức mới
Tinh thần làm việc trách nhiệm
Thái độ hoà đồng, phối hợp làm việc nhóm
Làm việc tập trung, tỉ mỉ, không cẩu thả
Tuân thủ các nguyên tắc, văn hóa công ty
4. Yêu cầu khác:
Nam, nữ từ 30 tuổi trở xuống
Có laptop
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ BHXH vào lương sau 3 tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13
Du lịch, team building hàng năm
Du lịch, team building hàng năm
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13
Du lịch, team building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
