Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20LK4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phối hợp với team content lên dàn ý bài viết theo bộ từ khóa có sẵn

- Đăng bài viết chuẩn SEO

- Theo dõi thứ hạng từ khóa

- Xây dựng hệ thống E-A-T cho dự án: Social, Google business, bộ công thương, báo, trust page....

- Phối hợp với trực tiếp với Leader SEO để đảm bảo dự án đạt KPIs đúng tiến độ

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tham gia hỗ trợ công ty trong các hoạt động nội bộ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức (gồm Học vấn, Chuyên môn, Kinh nghiệm)

Tốt nghiệp CĐ, ĐH tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng tại vị trí tương đương

Có kiến thức SEO căn bản: Biết rõ về SEO mũ trắng và SEO tổng thể. Đọc và biết về các thuật ngữ SEO cơ bản.

Kiến thức bổ trợ: Kỹ năng cơ bản: Marketing, Copywriting, nghiên cứu hành vi tìm kiếm người dùng. Đã có kinh nghiệm lên cấu trúc bài viết (Còn gọi là Layout hoặc Outline). Biết sử dụng Website (đăng bài, chỉnh sửa bài viết).

Kiến thức về công cụ hỗ trợ: Bài viết và kiểm tra title, description, mật độ từ khóa. Kiểm tra thứ hạng từ khóa bằng công cụ bên thứ 3. Biết sử dụng Yoast SEO, Google Search Console .v.v. là một lợi thế.

2. Kỹ năng, năng lực:

Tư duy Logic, có khả năng đọc hiểu, phân tích số liệu.

Phối hợp, làm việc nhóm

Làm việc độc lập

Sử dụng công cụ văn phòng cơ bản (Word/Google docs, Excel/Google sheets)

Giao tiếp tốt

3. Phẩm chất, thái độ

Thích nghiên cứu, tìm tòi kiến thức mới

Tinh thần làm việc trách nhiệm

Thái độ hoà đồng, phối hợp làm việc nhóm

Làm việc tập trung, tỉ mỉ, không cẩu thả

Tuân thủ các nguyên tắc, văn hóa công ty

4. Yêu cầu khác:

Nam, nữ từ 30 tuổi trở xuống

Có laptop

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ BHXH vào lương sau 3 tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13

Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin