Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH DLEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phối hợp với Content Marketing lên kế hoạch ý tưởng, nội dung, kịch bản video trên các nền tảng mạng xã hội ( Facebook, Tiktok, Instagram )

- Quay, dựng và biên tập video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên kênh quảng cáo Online( Facebook, Tiktok, Instagram )

- Tham gia, tổ chức livestream ( Tiktok, Facebook )

- Retouch và thiết kế cơ bản để hỗ trợ cho việc edit video và một số nhu cầu khác liên quan đến hình ảnh của công ty.

- Phối hợp với các vị trí khác của công ty để cùng nhau đề xuất ý tưởng, tham gia hoạch định chiến lược, chiến dịch và lên kế hoạch thực thi liên quan đến Truyền Thông, Marketing.

- Có thể linh động học thêm kỹ năng mới theo yêu cầu, lộ trình phát triển của công ty liên quan đến hoạt động Marketing Online.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng: Quay, Edit

- Có khả năng set up đèn, góc quay

- Biết chụp và thiết kế là một lợi thế

- Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa như: Capcut, Premiere, PTS

- Nắm bắt nhanh cách trend trên mạng xã hội

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thời trang, từng làm TVC, viral clip

- Đam mê, yêu thích công việc Marketing

- Sáng tạo, có gout thẩm mỹ về mỹ phẩm

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Năng động, hoạt bát, tinh thần sẵn sàng hỗ trợ

Tại Công ty TNHH DLEE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 10-15tr ( Thoả thuận khi phỏng vấn )

- Được đóng BHXH

- KPI thưởng theo dự án

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, được ghi nhận và đóng góp các ideas mới.

- Được tiếp cận, đào tạo những kỹ năng khác về Marketing Online cùng với Leader dày dặn kinh nghiệm.

- Được học và nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm việc hiệu quả, phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DLEE

