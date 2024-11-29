Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Viết nội dung bài viết chuẩn seo, bài viết quảng cáo trên website
Hỗ trợ đăng bài, quản lý nội dung trên website.
Biên soạn content cho công tác marketing, quảng cáo và các nội dung được phân công thực hiện.
Nghiên cứu từ khóa và xu hướng thị trường để tối ưu hóa hiệu quả SEO.
Tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm (SEO), tăng cường sự hiện diện trực tuyến và thu hút lưu lượng truy cập đến website và các kênh truyền thông xã hội.
Phối hợp với team media, designer để tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người dùng.
Đo lường và phân tích hiệu suất của nội dung trên các kênh truyền thông.
Cập nhật liên tục với các xu hướng mới nhất trong content SEO.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO web.
Có kiến thức cơ bản về SEO và tối ưu hóa nội dung trên Website.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và thích nghi tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Có khả năng viết tốt, sáng tạo, mạch lạc và thu hút.
Tư duy nhạy bén, logic, chủ động trong công việc.
Biết sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa.
Ưu tiên ứng viên có thể tự lên kế hoạch nội dung cho website và chủ động các khâu từ nghiên cứu chủ đề, nghiên cứu bộ key, chọn key, viết bài, đăng bài trên wordpress.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 11 - 14 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 Đại La, P.Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

