Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 - Tòa nhà 27 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình - Hà Nội; 107E, Trương Định, Quận 3 - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển nội dung: Lên kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty bao gồm website, blog, email, social media, và các tài liệu marketing.

- Viết lách: Viết và chỉnh sửa các bài viết, bài PR, báo cáo, bài đăng social media, và các nội dung khác nhằm đảm bảo tính hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng.

- PR: Làm việc với báo chí để PR cho dịch vụ của Vietint

- Phối hợp: Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác để thu thập thông tin và phản hồi, nhằm cải thiện chất lượng nội dung.

- Cập nhật xu hướng: Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng nội dung mới, áp dụng vào công việc để thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển nội dung, ưu tiên trong ngành du học hoặc giáo dục.

- Kỹ năng:

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo cao.

Hiểu biết về SEO và các công cụ phân tích web.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh tốt, có khả năng viết và chỉnh sửa nội dung tiếng Anh chuyên nghiệp.

PHÚC LỢI:

• Lương cơ bản cao + Thưởng doanh số theo kỳ tuyển sinh;

• Được tham gia BHXH & Y tế theo quy định của Nhà nước

• Phúc lợi về chế độ nghỉ mát; ốm đau theo quy định của công ty

• Được làm việc trong môi trường rất năng động và thân thiện

• Được đào tạo dài hạn và liên tục.

• Có nhiều cơ hội thăng tiến và được thể hiện năng lực

• Tham gia các khóa đào tạo (outing trip) ở nước ngoài.

Thông tin khác

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: từ 8:30-12:00, 13:30-17:30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Hồ sơ bao gồm: Thư ứng tuyển; CV; CMTND; Bằng tốt nghiệp; Các chứng chỉ khác (nếu có); Sơ yếu lý lịch; hộ khẩu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint

