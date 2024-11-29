Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint
- Hà Nội:
- Tầng 4
- Tòa nhà 27 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình
- Hà Nội; 107E, Trương Định, Quận 3
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển nội dung: Lên kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty bao gồm website, blog, email, social media, và các tài liệu marketing.
- Viết lách: Viết và chỉnh sửa các bài viết, bài PR, báo cáo, bài đăng social media, và các nội dung khác nhằm đảm bảo tính hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng.
- PR: Làm việc với báo chí để PR cho dịch vụ của Vietint
- Phối hợp: Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác để thu thập thông tin và phản hồi, nhằm cải thiện chất lượng nội dung.
- Cập nhật xu hướng: Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng nội dung mới, áp dụng vào công việc để thu hút khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển nội dung, ưu tiên trong ngành du học hoặc giáo dục.
- Kỹ năng:
Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo cao.
Hiểu biết về SEO và các công cụ phân tích web.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh tốt, có khả năng viết và chỉnh sửa nội dung tiếng Anh chuyên nghiệp.
PHÚC LỢI:
• Lương cơ bản cao + Thưởng doanh số theo kỳ tuyển sinh;
• Được tham gia BHXH & Y tế theo quy định của Nhà nước
• Phúc lợi về chế độ nghỉ mát; ốm đau theo quy định của công ty
• Được làm việc trong môi trường rất năng động và thân thiện
• Được đào tạo dài hạn và liên tục.
• Có nhiều cơ hội thăng tiến và được thể hiện năng lực
• Tham gia các khóa đào tạo (outing trip) ở nước ngoài.
Thông tin khác
- Thử việc: 02 tháng
- Thời gian làm việc: từ 8:30-12:00, 13:30-17:30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Hồ sơ bao gồm: Thư ứng tuyển; CV; CMTND; Bằng tốt nghiệp; Các chứng chỉ khác (nếu có); Sơ yếu lý lịch; hộ khẩu
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản cao + Thưởng doanh số theo kỳ tuyển sinh
Chăm sóc sức khoẻ
Được tham gia BHXH & Y tế theo quy định của Nhà nước
Đào tạo
Tham gia các khóa đào tạo (outing trip) ở nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI