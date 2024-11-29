Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori
- Hà Nội:
- 38/111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu phân tích sản phẩm, insight khách hàng => Xây dựng hành trình khách hàng
Lên chiến lược nội dung và kế hoạch bài viết - nội dung - timeline theo ngày, tuần, tháng
Sáng tạo và lên nội dung chi tiết cho các dạng bài viết: Bài viết PR báo chí, Kịch bản video/livestream, Nội dung trên fanpage, Nội dung quảng cáo, Website, Landing Page...
Định hướng hình ảnh, concept thiết kế
Phối hợp cùng các nhân sự chuyên môn khác trong quá trình vận hành dự án Marketing
Giao tiếp khách hàng trong phạm vi chuyên môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực Marketing, chăm chỉ.
Nhạy bén với xu thế, nhạy cảm với tâm lý khách hàng
Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori Thì Được Hưởng Những Gì
: Lương thỏa thuận + Thưởng theo dự án/ Theo KPI
Địa điểm làm việc
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
