Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 38/111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu phân tích sản phẩm, insight khách hàng => Xây dựng hành trình khách hàng
Lên chiến lược nội dung và kế hoạch bài viết - nội dung - timeline theo ngày, tuần, tháng
Sáng tạo và lên nội dung chi tiết cho các dạng bài viết: Bài viết PR báo chí, Kịch bản video/livestream, Nội dung trên fanpage, Nội dung quảng cáo, Website, Landing Page...
Định hướng hình ảnh, concept thiết kế
Phối hợp cùng các nhân sự chuyên môn khác trong quá trình vận hành dự án Marketing
Giao tiếp khách hàng trong phạm vi chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết content
Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực Marketing, chăm chỉ.
Nhạy bén với xu thế, nhạy cảm với tâm lý khách hàng

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận + Thưởng theo dự án/ Theo KPI.
: Lương thỏa thuận + Thưởng theo dự án/ Theo KPI
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 38/111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 38 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

