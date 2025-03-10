Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tổ 3 - Thị trấn Đông Anh,Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Viết nội dung hấp dẫn, sáng tạo và tối ưu SEO cho website và các kênh truyền thông khác.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa nội dung tiếp thị.

Sử dụng các kỹ thuật Marketing kỹ thuật số để thu hút khách hàng tiềm năng.

Viết nội dung đa dạng, bao gồm bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, mô tả sản phẩm, quảng cáo,...

Quản lý và cập nhật nội dung trên các trang mạng xã hội của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để cải thiện hiệu quả marketing.

Sản phẩm về trà shan tuyết cổ thụ - phòng trà đạo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực viết nội dung marketing.

Thành thạo các kỹ năng viết lách, biên tập và chỉnh sửa nội dung.

Có kiến thức về SEO và các kỹ thuật marketing kỹ thuật số.

Nắm vững các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng nghiên cứu và phân tích thông tin.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM

