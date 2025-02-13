Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 155 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Quản lý kho media của thương hiệu Queenam Chocolate
Lên plan content cùng team leader
Lên brief hình ảnh cho các bài viết kênh TMĐT và Social
Viết content theo kế hoạch
Kiểm duyệt kịch bản và các clip truyền thông (Tiktok, Facebook,...)
Làm việc cùng agency để trao đổi về việc feedback nội dung, kiểm soát chất lượng nội dung
Đề xuất ý tưởng truyền thông (Tài trợ cho trường học, cuộc thi hoặc tổ chức từ thiện,...)
Làm việc trực tiếp với Agency, hoặc KOL, KOC, Influencer thực hiện các chiến dịch truyền thông
Hỗ trợ quá trình tổ chức sự kiện, tham gia hội chợ (Sẽ được sắp xếp dựa theo workload)
Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.
Báo cáo và nhận phân công từ trưởng bộ phận.
Tham gia các event, triển lãm, hội chợ, etc. mà công ty tham gia để phục vụ công việc và công tác truyền thông.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm với công việc đã được phân công (Nếu đã nhận task, và có xin off thì vẫn đảm bảo tiến độ công việc)
Chủ động và linh hoạt trong công việc
Sử dụng cơ bản máy ảnh, máy quay, các thiết bị hỗ trợ quay chụp và các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Được đề xuất đăng ký khóa học chuyên nghiệp, đề xuất mua đạo cụ,...)
Sẵn sàng đi công tác nếu có phân công từ ban lãnh đạo
Có tư duy thẩm mỹ về hình ảnh, bố cục
Có khả năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian, tư duy phân tích.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
Thái độ làm việc hợp tác, có ý chí cầu tiến trong công việc và có tư duy gắn bó lâu dài với công việc và công ty.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương
Thưởng doanh số
Hỗ trợ chi phí tăng ca
Hỗ trợ công tác phí trong và ngoài nước
Được định hướng theo mong muốn phát triển cá nhân
Được bao ăn trưa tại công ty
Được cung cấp thiết bị làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước (công ty chi trả)
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn: content marketing, creative, viral..
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 155 Đ. Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 155 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

