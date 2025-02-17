Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 48 đường D9, Khu Biệt Thự Zeit Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ (Gần Phú Mỹ Hưng),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhiệm vụ

• Lập kế hoạch nội dung truyền thông.

• Sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline, website,...) như bài viết, ý tưởng, video và hình ảnh.

• Tham gia phụ trách các trang mạng xã hội của công ty (Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo...).

• Theo dõi sát sao phản hồi của khách hàng và các chỉ số để đưa ra sự điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.

• Cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất để bổ sung vào kho ý tưởng nội dung viết bài.

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Trách nhiệm

• Chịu trách nhiệm hoàn thiện công việc chuyên môn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và Trưởng phòng Marketing.

• Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng chuyên môn.

• Chịu trách nhiệm về tiến độ công việc.

• Chịu trách nhiệm báo cáo Ban lãnh đạo và Trưởng phòng Marketing (đặc biệt khi có tình huống phát sinh hoặc trễ deadline).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan (Truyền thông, Marketing, Báo chí, Kinh doanh...).

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Có portfolio là một lợi thế.

• Kỹ năng diễn đạt nội dung tốt (bao gồm cả nói và viết).

• Có kinh nghiệm hoặc khả năng sản xuất các sản phẩm truyền thông đa nền tảng.

• Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh như Canva, Photoshop...cơ bản.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm cũng như có tư duy, khiêm tốn, không ngừng học hỏi và phát triển.

• Có trách nhiệm và cam kết làm việc đúng thời hạn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 8 đến 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

• Thưởng hiệu xuất công việc theo tháng.

• Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

• Môi trường làm việc thân thiện, ổn định và phát triển; cấp trên tâm lý và tạo điều kiện để hoàn thiện, phát huy khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin