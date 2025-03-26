Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Holdings Ngôi Sao Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - SỐ 24 ĐƯỜNG LIÊN HUYỆN AN PHÚ THUẬN AN BÌNH DƯƠNG, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing truyền thông nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu.

Quản lý, sáng tạo nội dung trên các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram, Website, Email,...

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế, quay dựng video để sản xuất nội dung hình ảnh, video hấp dẫn.

Đánh giá và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông.

Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các chiến lược marketing mới để áp dụng vào công việc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực marketing, truyền thông.

Thành thạo các công cụ marketing online như Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing,... là một lợi thế.

Khả năng sáng tạo, viết content thu hút, tư duy nhạy bén về thị trường.

Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế như Canva, Photoshop là một điểm cộng.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Holdings Ngôi Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực (thoả thuận khi phỏng vấn).

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng Lễ – Tết, lương tháng 13.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo bài bản về chuyên môn, kỹ năng trong ngành Marketing.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Holdings Ngôi Sao Việt

