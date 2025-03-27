Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 607 Nguyễn Kiệm, Phường 9 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung video: Lên ý tưởng, quay và chỉnh sửa các video TikTok, giới thiệu dịch vụ, mẹo tìm việc, kỹ năng tuyển dụng.

Lên hình và tương tác: Tự tin xuất hiện trong các video với phong cách gần gũi, chuyên nghiệp.

Tạo nội dung hấp dẫn: Truyền tải thông điệp thu hút, mang lại giá trị thực tế cho ứng viên và nhà tuyển dụng.

Bắt trend nhanh: Theo dõi xu hướng TikTok, Facebook để ứng dụng vào nội dung sáng tạo.

Tham gia tổ chức sự kiện: Hỗ trợ các hoạt động nội bộ và bên ngoài để tạo sự gắn kết và quảng bá hình ảnh công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân và điện thoại thông minh (ưu tiên iPhone hoặc các dòng điện thoại, máy ảnh khác có khả năng quay video sắc nét) để phục vụ công việc quay và chỉnh sửa clip.

Tự tin trước camera, không ngại lên hình.

Biết quay dựng cơ bản bằng CapCut, Canva hoặc công cụ tương tự.

Yêu thích sáng tạo nội dung và hiểu về tuyển dụng, tìm việc.

Năng động, chủ động học hỏi, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập.

Được đào tạo kỹ năng quay dựng, sáng tạo nội dung thực tế.

Cung cấp dấu mộc xác nhận thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 làm đến 18h00), hỗ trợ nghỉ 2 buổi/tuần nếu có lịch học.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.