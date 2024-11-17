Tuyển Backend Developer Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Tham gia đào tạo training, tìm hiểu về Salesforce

• Tham gia các dự án thực tế trong thời gian đào tạo

• Hướng dẫn, hỗ trợ về lộ trình sự nghiệp

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Các bạn Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp ngành CNTT ở trường ĐH, CĐ có thể làm việc Fulltime.

• Có kiến thức base cơ bản về Java, HTML/CSS/JS

• Có kinh nghiệm phát triển dự án thực tế

• Có tiếng Anh hay tiếng Nhật tốt là lợi thế

• Chủ động, nhanh nhẹn và ham học hỏi

Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 (Nghỉ trưa 1,5 giờ) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

• Mức hỗ trợ dành cho Fresher: 5.000.000đ – 7.000.000đ

• Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng đào tạo với mức lương phù hợp và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn

• Chương trình đào tạo Fresher:

+ Tham gia training ngôn ngữ, framework, các công cụ sử dụng... từ 1-3 tuần

+ Tham gia support dự án thực tế của khách hàng Nhật Bản và trong nước

+ Được trực tiếp các Tech lead kinh nghiệm đào tạo 1-1

• Hỗ Trợ chi phí thi và khen thưởng khi đạt các chứng chỉ chuyên môn

• Quà sinh nhật, lễ tết, hiểu hỉ, lì xì đầu năm,...

• Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm

• Tham gia miễn phí các hoạt động đào tạo của công ty: Tiếng Nhật, Technical, ...

• Tham gia các phong trào của Công ty và các CLB thể thao, game, yoga,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin