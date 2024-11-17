Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế và phát triển giao diện cho hệ thống web/app với công nghệ Reactjs và Vuejs.
Phụ trách toàn bộ phần FE của dự án, hiện có số lượng người dùng cao.
Hợp tác hiệu quả với các team khác để hoàn thành dự án được giao.
Nghiên cứu các thuật toán và xu hướng công nghệ mới để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm xây dựng front-end bằng Reactjs hoặc Vuejs.
Thành thạo cắt giao diện từ Figma sang HTML, CSS.
Thành thạo RESTful APIs
Có tư duy UI/UX sắc bén

Tại Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: lương, thưởng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13.
Ăn trưa tại công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Stellar, 25 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

