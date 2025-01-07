Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
- Hồ Chí Minh: Binh Thanh District
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý công tác pháp lý dự án, đảm bảo các hồ sơ pháp lý dự án đúng quy trình, quy phạm của pháp luật Việt Nam, phù hợp với định hướng, chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Công ty.
* Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy các hoạt động về pháp lý dự án đạt hiệu quả tối ưu.
* Phân tích, đánh giá, thẩm định dự án đầu tư, dự báo tiềm năng & rủi ro của từng giai đoạn
ngắn/trung/dài hạn
* Thực hiện công tác pháp lý của dự án, đảm bảo được giấy phép thuận chủ trương đầu tư
của cơ quan Nhà nước, quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng
nhận quyền sở hữu nhà, …
* Quản lý, triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý chuyên ngành nhằm đảm bảo tiến độ dự
án
* Xây dựng các phương giá đền bù, tái định cư, tiền sử dụng đất và triển khai thực hiện
* Giải quyết các tranh chấp liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group Thì Được Hưởng Những Gì
* Đóng BHXH, BHYT Full 100% lương * Company trip hằng năm * Thưởng các dịp lễ Tết theo chính sách quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
