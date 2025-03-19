Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 17 USD

Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung

Mức lương
12 - 17 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 USD

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chịu trách nhiệm Quản lý tất cả hoạt động Kinh doanh của Khối Kinh Doanh.
- Xây dựng, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm Kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, kinh doanh các dự án của Công ty theo sát định hướng phát triển của Công ty.
- Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường bất động sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch Marketing, Sales hàng tháng, hàng năm. Phối hợp với phòng Marketing hoạch định các kế hoạch kinh doanh tiếp thị sản phẩm của Công ty, tham mưu cho ban Tổng giám đốc về chiến lược giá, chiến lược sản phẩm.
- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
* Xây dựng lực lượng bán hàng
- Tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh, nhân viên, quản lý của các Khối kinh doanh.
- Quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ, giám sát và trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.
- Xây dựng các chương trình thi đua, khen thưởng nhân viên kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BĐS Nam Miền Trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

