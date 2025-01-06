Tuyển Giám đốc kinh doanh NPV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 800 - 1500 $/tháng + Thưởng doanh thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định. Cơ hội tham gia các quyết định chiến lược và phát triển cùng công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

CMO chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh và tiếp thị, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu, mở rộng mạng lưới đối tác vận tải và nâng cao thương hiệu của công ty.

1. Chiến lược kinh doanh và tiếp thị

Xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển khách hàng và thị trường.

Thiết kế các chiến lược tiếp thị nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, và đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp.

2. Phát triển khách hàng và đối tác

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn và đối tác vận tải.

Tìm kiếm và phát triển thêm các đối tác vận tải, đảm bảo khả năng vận chuyển đáp ứng nhu cầu.

Định hướng và phát triển các thị trường mới.

3. Quản lý đội ngũ kinh doanh và tiếp thị

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh và tiếp thị.

Thiết lập KPI và giám sát hiệu suất làm việc của đội ngũ.

Tạo động lực và phát triển năng lực nhân sự trong phòng ban.

4. Tăng trưởng doanh thu

Đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu hàng năm (60 tỷ đồng) thông qua các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Quản lý chi phí liên quan đến tiếp thị và kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 5-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành logistics, vận tải, hoặc chuỗi cung ứng.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, đạt được các mục tiêu kinh doanh lớn.

3. Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.

Am hiểu thị trường logistics Việt Nam và các xu hướng ngành.

Thành thạo trong xây dựng và quản lý mối quan

Tại NPV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NPV GROUP

