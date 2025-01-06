Tuyển Giám đốc kinh doanh NPV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại NPV GROUP
- Đà Nẵng: 800
- 1500 $/tháng + Thưởng doanh thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định. Cơ hội tham gia các quyết định chiến lược và phát triển cùng công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động., Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
CMO chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh và tiếp thị, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu, mở rộng mạng lưới đối tác vận tải và nâng cao thương hiệu của công ty.
1. Chiến lược kinh doanh và tiếp thị
Xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển khách hàng và thị trường.
Thiết kế các chiến lược tiếp thị nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, và đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp.
2. Phát triển khách hàng và đối tác
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn và đối tác vận tải.
Tìm kiếm và phát triển thêm các đối tác vận tải, đảm bảo khả năng vận chuyển đáp ứng nhu cầu.
Định hướng và phát triển các thị trường mới.
3. Quản lý đội ngũ kinh doanh và tiếp thị
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh và tiếp thị.
Thiết lập KPI và giám sát hiệu suất làm việc của đội ngũ.
Tạo động lực và phát triển năng lực nhân sự trong phòng ban.
4. Tăng trưởng doanh thu
Đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu hàng năm (60 tỷ đồng) thông qua các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Quản lý chi phí liên quan đến tiếp thị và kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả tài chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.
2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 5-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành logistics, vận tải, hoặc chuỗi cung ứng.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, đạt được các mục tiêu kinh doanh lớn.
3. Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.
Am hiểu thị trường logistics Việt Nam và các xu hướng ngành.
Thành thạo trong xây dựng và quản lý mối quan
Tại NPV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NPV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
