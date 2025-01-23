Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái

Mức lương
2,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6/1 Đ. Số 3, Khu Phố 6, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

A. TRÁCH NHIỆM
• Quản lý và điều hành toàn bộ công việc Chi nhánh nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra
• Phân công, đồng thời giám sát công việc của nhân viên trong bộ phận để đạt được mục tiêu công việc.
• Xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ & phát triển nguồn nhân lực
• Xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh trình Chủ Tịch.
• Tham mưu, tư vấn cho BGĐ về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm kiểm soát chi chí, rủi ro và đảm bảo tối ưu hóa chi phí.
• Giám sát việc thực thi các qui định, qui trình của chi nhánh.
• Thiết lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng tiềm năng, các công ty vận tải/cảng vụ, các công ty kinh doanh và hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng có liên quan.
• Duy trì chế độ họp định kỳ để đánh giá tình hình kinh doanh của chi nhánh.
• Tổng hợp và kiểm tra các báo cáo từ các Trưởng phòng hàng ngày, hàng tuần, các báo cáo phân tích thị trường, các hoạt động sự kiện đặc biệt và tình hình hoạt động các dịch vụ kinh doanh khác của Công ty, để có cơ sở bàn hành các quyết định điều hành kinh doanh một cách chính xác.
• Tổ chức công tác thu thập ý kiến khách hàng phản ảnh đóng góp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty để điều chỉnh kịp thời nhằm duy trì và cải tiến kịp thời đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
• Xây dựng tiêu chuẩn KPI, phương pháp đánh giá năng suất và đề xuất chế độ thưởng

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 9, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

