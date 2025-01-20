Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1,200 - 2,500 USD

Phân tích và xây dựng mục tiêu bán hàng hàng năm, hàng quý, hàng tháng cho từng khu vực dựa trên mục tiêu bán hàng hàng năm của công ty.

Nắm bắt toàn diện những thay đổi của thị trường và tình hình đối thủ cạnh tranh, đồng thời xây dựng kế hoạch bán hàng hiệu quả dựa trên những thay đổi của thị trường và tình hình ngang hàng;

Liên tục phát triển các kênh bán hàng và khách hàng (như nhà bán buôn đồ ăn vặt, trung tâm mua sắm KA, chuỗi cửa hàng đồ ăn vặt , OEM , v.v.) để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch bán hàng

Kết nối với chuỗi cung ứng sản xuất để đảm bảo giao hàng hiệu quả cho từng lô đơn hàng của khách hàng

Thăm hỏi khách hàng trong khu vực, xử lý các vấn đề của khách hàng kịp thời và đảm bảo tỷ lệ hài lòng của khách hàng

Theo quy định quản lý chi phí bán hàng và ngân sách chi phí của công ty, hãy tuân thủ nghiêm ngặt ngân sách chi phí.

Thường xuyên liên lạc với nhân viên bán hàng trong khu vực, huấn luyện và đào tạo kỹ năng cho những người chưa đạt tiêu chuẩn, làm tốt công việc quản lý nhóm và đảm bảo sự ổn định của nhân sự trong khu vực;

Tuyển dụng nhân viên bán hàng và thành lập đội ngũ bán hàng dựa trên kế hoạch thị trường

Kết hợp với điều kiện thị trường, tạo dựng và duy trì các thị trường kiểu mẫu tại các thành phố hoặc khu vực trọng điểm để không ngừng nâng cao hình ảnh thương hiệu của công ty

Các nhiệm vụ khác do công ty giao