Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 200 - 500 Triệu

Mức lương 200 - 500 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Căn hộ hạng sang - Biệt thự chuẩn 5 sao - Đất nền đô thị với quy mô hơn 2.000 sản phẩm., Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 200 - 500 Triệu

- Tuyển dụng và điều hành hoạt động kinh doanh sàn 30 nhân sự đạt hiệu quả kinh doanh của toàn công ty.

- Tham gia nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đề xuất ý tưởng đầu tư, phương án kinh doanh cho các dự án của công ty.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm/quý/tháng. Đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ công ty. Giao chỉ tiêu đối với sàn giao dịch.

- Quản lý, đào tạo nhân viên hàng tuần các nội dung về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách đối với chuyên viên kinh doanh, kỹ năng sale và xử lý tình huống,...nội quy, văn hóa công ty- Tuyển dụng và điều hành hoạt động kinh doanh sàn 30 nhân sự đạt hiệu quả kinh doanh của toàn công ty.

- Tham gia nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đề xuất ý tưởng đầu tư, phương án kinh doanh cho các dự án của công ty.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm/quý/tháng. Đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ công ty. Giao chỉ tiêu đối với sàn giao dịch.

- Quản lý, đào tạo nhân viên hàng tuần các nội dung về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách đối với chuyên viên kinh doanh, kỹ năng sale và xử lý tình huống,...nội quy, văn hóa công ty

Với Mức Lương 200 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ, trên 27 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.

– Đã làm việc tại các tập đoàn, các nhà phân phối BĐS lớn

– Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm quản lý sale BĐS.

– Đã giữ cấp bậc tối thiểu Giám đốc Sàn giao dịch BĐS, Trưởng/phó phòng kinh doanh trở lên.

– Am hiểu về thị trường BĐS Việt Nam

– Biết về Marketing dự án

– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán

– Có khả năng lãnh đạo, phát triển nhân viên, xây dựng chiến lược kinh doanh.

– Có kinh nghiệm quản lý và xây dựng đội ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 200 triệu VND - 500 triệu VND

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin