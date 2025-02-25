Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư vào các sản phẩm của công ty bao gồm: đất trống cho thuê, nhà xưởng xây sẵn cho thuê, đất khu đô thị, căn hộ chung cư.
- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến dịch kinh doanh và quảng cáo.
- Tìm hiểu thị trường Bất động sản và đối thủ cạnh tranh.
- Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu các dự án của Công ty, tư vấn các sản phẩm dịch vụ của công ty, cung cấp các thông tin về sản phẩm, giá cả và các chính sách bán hàng đến khách hàng.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước, phối hợp với các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài.
- Lên kế hoạch marketing, tổ chức các hoạt động và sự kiến xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng trong quá trình hai bên thương thảo hợp đồng trên cơ sở ý kiến của Ban lãnh đạo công ty.
- Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cho khách hàng (bao gồm các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước) khi đầu tư vào khu công nghiệp.
- Phát triển và chăm sóc khách hàng, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tư vấn và chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Làm việc với khách hàng trong quá trình hoạt động tại khu công nghiệp, hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý hạ tầng khu công nghiệp và các chính sách, thủ tục thường gặp.
- Đảm nhận các công việc hành chính khác như cập nhật hồ sơ khách hàng, lập hợp đồng, theo dõi hợp đồng khách hàng, quản lý công nợ của khách hàng và các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 61A Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

