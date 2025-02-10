Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Conmik Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

1. Giám sát việc quản lý, phát triển và đạt được các mục tiêu bán hàng, đồng thời đảm bảo khả năng lãnh đạo và cộng tác hiệu quả giữa các phòng ban. Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của team Kinh doanh dự án để đạt được mục tiêu và kế hoạch của Công ty.

2. Xây dựng và phân bổ triển khai các mục tiêu chi tiết ( KPI) cho từng nhóm bán hàng, bao gồm từng nhân viên Dự án theo tháng/quý/năm. Chịu trách nhiệm trước công ty về các mục tiêu bán hàng.

3. Xây dựng mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, Nhà thầu, Công ty thiết kế và Ban quản lý dự án để đưa các sản phẩm của công ty vào thông số kỹ thuật và thực hiện kế hoạch bán hàng cho các dự án, đưa sản phẩm của công ty vào Spec dự án;

4. Hỗ trợ và đồng hành cùng đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp cận, chăm sóc và giành được các dự án lớn, khách hàng/chủ đầu tư trọng điểm. Hỗ trợ và trực tiếp giải quyết mọi vấn đề, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ đối với các đơn hàng lớn và khách hàng quan trọng.

5. Xây dựng và đào tạo đội ngũ bán hàng vững mạnh, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng nhân sự đáp ứng chiến lược kinh doanh đã được phê duyệt.

6. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Giám đốc theo yêu cầu. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban Giám đốc yêu cầu