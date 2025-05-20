Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72 Cự Lộc, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

1. Chi tiết công việc

1.1. Xây dựng, triển khai chiến lược kinh doanh

Quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty ở mảng Offline.

Lập kế hoạch kinh doanh theo kỳ tháng, quý và năm.

Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh thu đã cam kết.

Nghiên cứu đối thủ, thị trường, cập nhật xu hướng kinh doanh mới để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp các giai đoạn của thị trường.

Phân tích và dự báo thị trường, đánh giá nhu cầu và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các điều chỉnh về sản phẩm, cách tiếp cận phù hợp.

Lên kế hoạch tìm kiếm, khai thác, phát triển, mở rộng quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

1.2. Quản lý, vận hành, phát triển kênh bán hàng offline

Duy trì, tăng doanh thu các kênh bán hàng offline có sẵn, khai thác thêm kênh mới như nhà thuốc, chuỗi cửa hàng, các siêu thị TPCN, kênh bán hàng mới.

Xây dựng chính sách cho các nhà phân phối, đại lý, siêu thị, bán lẻ,...

Giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc.

1.3. Quản lý và phát triển team

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Thấu hiểu được điểm yếu, điểm mạnh để phân công, giao việc đúng năng lực từng nhân sự.

Giám sát, kiểm soát hiệu quả hiệu suất công việc của nhân sự, điều chỉnh kịp thời nếu chưa có sự phù hợp, phát sinh...

Tạo quy trình chuyên nghiệp để nhân viên dễ làm việc với nhau, phối hợp các phòng ban làm việc hiệu quả, Phòng nhân sự sẽ cùng hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khi có vấn đề phát sinh.

Tạo động lực, động viên nhân sự kịp thời, đúng lúc nhằm tăng nhiệt huyết, hiệu suất công việc.

1.4. Quản lý công nợ, tối ưu chi phí

Nhắc nhở, đốc thúc thu hồi công nợ nhanh chóng.

Xây dựng kế hoạch thu chi hiệu quả, đảm bảo chi phí mang lại doanh thu, theo từng thời kì giai đoạn của thị trường.

1.5. Xây dựng quan hệ khách hàng

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Gặp gỡ, ngoại giao các đối tác của Công ty, xúc tiến các kênh GT, Kênh MT siêu thị, nhà phân phối, đại lý, bách hóa, kênh bán lẻ,...

Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác được phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ 26 - 45 tuổi.

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...

Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh FMCG (hóa mỹ phẩm)

Trung thực, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, đáng tin cậy.

Ưu tiên các ứng viên từng kinh doanh trong lĩnh vực về hàng tiêu dùng nhanh

Có kỹ năng giao tiếp thuyết phục người nghe, lịch sự, hoạt bát, hòa nhã, vui vẻ.

Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ, phát triển nhân viên.

Phối hợp xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho công ty.

Có khả năng tiếp cận, đánh giá thị trường trong nước và nước ngoài.

Tại CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 40-70 triệu + Hoa hồng kinh doanh (mức lương deal theo năng lực lúc phỏng vấn)

Cụ thể Hoa hồng kinh doanh sẽ được nói rõ hơn trong quá trình phỏng vấn.

Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước sau 3 tháng thử việc.

Các chế độ phúc lợi về sinh nhật, hiếu hỉ, chuyên cần theo quy định của công ty.

Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh từ 1-3 tháng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển

