Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Do nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi đang cần tìm 02 ứng cử viên (01 cho văn phòng Hà Nội, 01 cho văn phòng Hồ Chí Minh), sáng giá, năng động, có tầm nhìn dài hạn và có kinh nghiệm lập chiến lược, điều hành và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh tại công ty Start up trong lĩnh vực Edtech của Atlantic Group - Công ty Five Star E-learning (FSEL), với các nhiệm vụ và yêu cầu như sau:

- Xây dựng chiến lược bán hàng ngắn và dài hạn cho sản phẩm Five Star E-Learning (FSEL) qua các kênh bán lẻ cũng như kênh hệ thống trường liên kết và các đối tác hiện tại của Atlantic Group để đạt được các mục tiêu đặt ra trong kinh doanh.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ kinh doanh để tăng sức cạnh trnah và mở rộng thị trường.

- Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của đội ngũ quản lý và nhân viên Telesale (bao gồm từ 50 – 70 nhân sự).

- Chịu trách nhiệm với HĐQT về doanh số theo tháng/năm của đội ngũ.

- Xây dựng, hoàn thiện kịch bản bán hàng, quy trình bán hàng và chiến lược phát triển đội ngũ Telesale.

- Cập nhật tối ưu quy trình tư vấn để nâng cao doanh số, tỷ lệ chốt đơn.

- Phân tích hiệu suất kinh doanh của đội ngũ nhân viên nhằm đưa ra những điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh trên từng giai đoạn.

- Cung cấp thông tin phản hồi từ thị trường về sản phẩm, thông tin về đối thủ cạnh tranh để có chiến lược kinh doanh phù hợp, có định hướng phát triển thị trường bền vững.