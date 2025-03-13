Tuyển Giám đốc kinh doanh ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO GLOBAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183c Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh: Tìm hiểu nhu cầu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Rà soát chi phí, đưa ra chính sách phù hợp.

Quản lý đội cộng tác viên kinh doanh tại hệ thống trung tâm vi sinh tươi tại các tỉnh miền Tây, quản lý khách hàng: Đưa ra chỉ tiêu và dánh gái độ hiệu quả của phòng kinh doanh. Trực tiếp tham gia tìm kiếm và mở rộng quan hệ với khách hàng vi sinh tươi & vi sinh khô.

Đào tạo đội ngũ: Tuyển dụng hệ thống nhân sự cộng tác viên kinh doanh phù hợp và đào tạo theo yêu cầu công việc. Thường xuyên tạo động lực, thúc đẩy nhân viên tăng năng suất làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thuỷ sản, Nông nghiệp hoặc các ngành liên quan khác …

Kinh nghiệm từ 05 năm vi trí tương đương tại các công ty thuỷ sản, kinh doanh tôm giống, chế phẩm vi sinh thủy sản

Hiểu biết rõ về hoạt động kinh doanh, thuỷ sản và vi sinh.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, chốt sales.

Tính cách trung thực, hoà đồng, chăm chỉ.

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO GLOBAL HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ.

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO GLOBAL HOLDINGS

