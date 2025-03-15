Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 23, Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo Mở Rộng, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Quản lý và phát triển kinh doanh ở khu vực Miền Đông - Tây Nguyên
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh
Quản lý và phát triển hệ thống nhân sự trên địa bàn được giao
Quản lý và phát triển Nhà phân phối, đại lý & hoạt động kinh doanh tại khu vực được phân công
Phối hợp các bộ phận khác triển khai các chương trình kinh doanh của Công ty
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành liên quan Nông Nghiệp (Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng,...)
Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương cùng lĩnh vực liên quan Nông Nghiệp
Am hiểu về thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật cây trồng
Nắm rõ hệ thống phân phối tại khu vực quản lý và có mối quan hệ tốt với hệ thống phân phối
Thành thạo vi tính văn phòng
Đi công tác theo sự phân công của cấp trên theo khu vực được giao
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 30-50tr/tháng hoặc hơn theo năng lực
Thưởng Tết cổ truyền dân tộc hấp dẫn
Được xét lương định kì hàng năm theo qui định Công ty
Chế độ chăm sóc sức khỏe được hưởng: Bảo hiểm tai nạn 24h và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Chính sách đặc biệt cho các cấp Quản lý
Các chính sách phúc lợi khác tại Công ty (quà sinh nhật, hiếu hỉ,...) và theo qui định Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
