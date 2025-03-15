Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 23, Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo Mở Rộng, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý và phát triển kinh doanh ở khu vực Miền Đông - Tây Nguyên

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh

Quản lý và phát triển hệ thống nhân sự trên địa bàn được giao

Quản lý và phát triển Nhà phân phối, đại lý & hoạt động kinh doanh tại khu vực được phân công

Phối hợp các bộ phận khác triển khai các chương trình kinh doanh của Công ty

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành liên quan Nông Nghiệp (Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng,...)

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương cùng lĩnh vực liên quan Nông Nghiệp

Am hiểu về thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật cây trồng

Nắm rõ hệ thống phân phối tại khu vực quản lý và có mối quan hệ tốt với hệ thống phân phối

Thành thạo vi tính văn phòng

Đi công tác theo sự phân công của cấp trên theo khu vực được giao

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 30-50tr/tháng hoặc hơn theo năng lực

Thưởng Tết cổ truyền dân tộc hấp dẫn

Được xét lương định kì hàng năm theo qui định Công ty

Chế độ chăm sóc sức khỏe được hưởng: Bảo hiểm tai nạn 24h và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Chính sách đặc biệt cho các cấp Quản lý

Các chính sách phúc lợi khác tại Công ty (quà sinh nhật, hiếu hỉ,...) và theo qui định Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin