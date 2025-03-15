Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH KVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Công ty TNHH KVK
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH KVK

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho ngành hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop,...) và kênh bán lẻ offline.
Phát triển và mở rộng hệ thống phân phối, đảm bảo đạt doanh số theo mục tiêu đề ra.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, đảm bảo hiệu suất cao.
Xây dựng kế hoạch marketing, định hướng thương hiệu trên các nền tảng TMĐT và các kênh truyền thông số.
Phối hợp với bộ phận sản phẩm để nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng tiêu dùng và đề xuất sản phẩm phù hợp.
Đàm phán và quản lý quan hệ với các đối tác chiến lược, các sàn TMĐT và nhà phân phối.
Theo dõi, phân tích số liệu kinh doanh, đánh giá hiệu quả chiến lược và đề xuất cải thiện.
Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh và các đề xuất chiến lược lên Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý, đặc biệt trong ngành mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Am hiểu về mô hình kinh doanh trên các sàn TMĐT và hệ thống bán lẻ truyền thống.
Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý đội nhóm, phát triển kênh phân phối.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, phân tích dữ liệu và ra quyết định tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, sáng tạo trong kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với các đối tác sàn TMĐT, KOLs, KOCs.

Tại Công ty TNHH KVK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 25.000.000-35.000.000 + Thưởng theo doanh số.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, thương mại điện tử.
Chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KVK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KVK

Công ty TNHH KVK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: H28 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP> HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

