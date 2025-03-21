Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD

1. Thiết lập xây dựng chương trình và quản lý định hướng kinh doanh và chương trình hành động đối với danh mục KHDN vừa và lớn.

2. Quản lý và tổ chức triển khai kinh doanh, chính sách cho KHDN tại Trung tâm, đề xuất ý tưởng với Khối KHDN tại HO.

3. Quản lý và tổ chức triển khai kinh doanh trực tiếp KHDN thông qua khai thác sâu KH hiện hữu & phát triển KH mới tại đơn vị

4. Quản lý năng suất lao động của lực lượng bán hàng tại Trung tâm.

5. Nhận diện rủi ro và quản lý tốt danh mục tín dụng tại Trung tâm.

6. Báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các biện pháp, giải pháp phát triển kinh doanh tại Trung tâm.

7. Thực hiện ký kết các văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; nguồn vốn; thanh toán, sản giao dịch và kho quỹ; chi tiêu mua sắm…theo văn bản ủy quyền của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.