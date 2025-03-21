Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD

Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

Mức lương
Từ 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 2,000 USD

1. Thiết lập xây dựng chương trình và quản lý định hướng kinh doanh và chương trình hành động đối với danh mục KHDN vừa và lớn.
2. Quản lý và tổ chức triển khai kinh doanh, chính sách cho KHDN tại Trung tâm, đề xuất ý tưởng với Khối KHDN tại HO.
3. Quản lý và tổ chức triển khai kinh doanh trực tiếp KHDN thông qua khai thác sâu KH hiện hữu & phát triển KH mới tại đơn vị
4. Quản lý năng suất lao động của lực lượng bán hàng tại Trung tâm.
5. Nhận diện rủi ro và quản lý tốt danh mục tín dụng tại Trung tâm.
6. Báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các biện pháp, giải pháp phát triển kinh doanh tại Trung tâm.
7. Thực hiện ký kết các văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; nguồn vốn; thanh toán, sản giao dịch và kho quỹ; chi tiêu mua sắm…theo văn bản ủy quyền của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.

Với Mức Lương Từ 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ứng viên đảm nhiệm các vị trí từ Giám đốc/ Phó giám đốc phụ trách KHDN tại các Ngân hàng Thương mại/TCTD.
2. Cử nhân (trở lên) chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
3. Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn về tài chính, tín dụng, quản lý rủi ro (như CFA, CPA, ACCA, FRM…).

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà MBV, Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, HN

