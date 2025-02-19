Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 5,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần
- Hồ Chí Minh: Lô D12
- D13, Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 3,000 - 5,000 USD
- Hoạch định chiến lược kinh doanh xuất khẩu hàng furniture của Công Ty.
- Trực tiếp khảo sát, báo cáo và thực hiện hiệu quả các dự án phát triển sản phẩm, phát triển khách hàng và thị trường nước ngoài.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động để hoàn thành mục tiêu, chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn do Chủ tịch và TGĐ đề ra: doanh số, lợi nhuận mục tiêu, phát triển khách hàng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Khối kinh doanh.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chỉ tiêu cụ thể KPI từng tháng, quý/năm của Khối/ Phòng Kinh doanh.
- Cung cấp thông tin cho các phòng ban liên quan thực hiện các công việc triển khai mẫu sản phẩm, triển khai đơn hàng/ lệnh sản xuất …
- Quản lý mọi hoạt động kinh doanh, bao gồm phát triển khách, phát triển sản phẩm, chính sách bán hàng, theo dõi đơn hàng, theo dõi giao hàng, chăm sóc khách hàng …
- Xây dựng phương pháp trả lương cho khối kinh doanh
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Báo cáo về kinh doanh đột xuất và định kỳ (tuần, tháng, năm) đúng hạn và chính xác với Tổng Giám Đốc/CTHĐQT
ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC: ỨNG VIÊN TỪNG LÀM Ở CÔNG TY FURNITURE XUẤT KHẨU
LÀM VIỆC TẠI: LÔ D12 - D13 CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN, XÃ XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN, TPHCM
Với Mức Lương 3,000 - 5,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần
