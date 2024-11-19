Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho công ty, bao gồm việc thiết lập mục tiêu doanh số, phân bổ nguồn lực và quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh mới.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh, hỗ trợ họ đạt được mục tiêu cá nhân và đóng góp vào thành công chung của công ty.

Theo dõi sát sao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích dữ liệu bán hàng và đưa ra các báo cáo định kỳ.

Phát triển và thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

Quản lý ngân sách và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cập nhật kiến thức về thị trường, sản phẩm và công nghệ mới.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Trợ lý Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các công việc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, xây dựng, thiết kế, hoặc thương mại điện tử.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng.

Độ tuổi 30 - 40 tuổi

Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20,000,000 đến 40,000,000 VNĐ/tháng + thưởng

Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức.

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.

Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.

Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

