Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Giám sát dự án/công trình/thi công

Thực hiện các công việc giám sát hạng mục MEP

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám sát trưởng

Tham gia các dự án của công ty dưới dự điều đồng của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng, Điện, Điện tử, hoặc chuyên ngành liên quan

Kỹ sư MEP có chứng chỉ hành nghề giám sát Hạng I hoặc Hạng II, ưu tiên có CCHN PCCC

Đã tham gia Tư vấn giám sát các Dự án, Khách sạn, Resort tương ứng Cấp I hoặc Cấp II.

Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành MEP.

Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

Quyền Lợi

Mức lương thoả thuận khi phỏng vấn

Thưởng hiệu quả

Lễ, Tết và các chế độ liên quan theo quy định hoặc thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển

