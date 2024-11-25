Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc giám sát hạng mục MEP
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám sát trưởng
Tham gia các dự án của công ty dưới dự điều đồng của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng, Điện, Điện tử, hoặc chuyên ngành liên quan
Kỹ sư MEP có chứng chỉ hành nghề giám sát Hạng I hoặc Hạng II, ưu tiên có CCHN PCCC
Đã tham gia Tư vấn giám sát các Dự án, Khách sạn, Resort tương ứng Cấp I hoặc Cấp II.
Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành MEP.
Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận khi phỏng vấn
Thưởng hiệu quả
Lễ, Tết và các chế độ liên quan theo quy định hoặc thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC.CONSULTANT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: STH 21A.02 đường 12, KĐT Lê Hồng Phong 2, Tp Nha Trang, T. Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

