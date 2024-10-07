Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tổ chức quản lý thi công tại công trình. Giám sát kỹ thuật thi công, kiểm soát chất lượng thi công. Giải quyết những vấn đề phát sinh trên công trình và thực hiện nghiệm thu Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Nam, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3 năm trở lên; Có hiểu biết về đồ nội thất (liền tường hoặc đồ rời) Tuổi 27 – 45, có thể đi công trình ở tỉnh dài ngày Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (14-18tr) + Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Đóng BHXH ngay khi trở thành nhân viên chính thức. Có công tác phí ( ăn, ở, đi lại) khi đi công trình Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch... Tăng lương theo năng lực thực tế được đánh giá hàng năm. Môi trường làm việc thân thiện, thỏa mái, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.