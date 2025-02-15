Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1.Chủ trì thực hiện thi công các dự án

+ Quản lý chung đầu dự án: Chủ trì lập biện pháp thi công cho các hạng mục

Tham gia việc lập tổng mặt bằng và biện pháp thi công tổng thể cùng với Phòng Kỹ thuật.

Tư vấn, duyệt kế hoạch tổ chức thi công dự án. Theo dõi đôn đốc thường xuyên cập nhật rủi ro đầu dự án

Kết hợp các bộ phận liên quan, chuẩn bị lực lượng thi công dự án

+ Quản lý tiến độ: Tổ chức, chủ trì việc lập tiến độ thi công chi tiết của các công trình, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đảm bảo các công việc bám sát kế hoạch chung được phê duyệt.

+ Quản lý an toàn: Chủ trì việc lập biện pháp ATLĐ-VSMT-PCCN cho các công trình và tổ chức kiểm tra việc thực hiện. Chỉ đạo và phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý sự cố mất an toàn.

+ Quản lý chất lượng: Kiểm tra, duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng của dự án.

+ Quản lý vật tư thiết bị: Kiểm tra phê duyệt kế hoạch dự trù vật tư thiết bị đầu dự án, kế hoạch cung cấp vật tư thiết bị căn cứ theo tiến độ và biện pháp thi công. Kiểm tra, phê duyệt biện pháp đảm bảo chống thất thoát, lãng phí vật tư thiết bị. Đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư thiết bị cuối dự án.

3. Quản trị chi phí:

+ Xây dựng và kiểm soát ngân sách trong phạm vi phụ trách thông qua các bộ định mức, hạn mức và/ hoặc các chỉ số thay đổi. Quản lý thực hiện ngân sách.

+ Quản lý tài sản, Tối ưu chi phí/ Cải thiện doanh thu.

+ Quản lý thanh quyết toán: Kiểm soát việc thanh quyết toán với chủ đầu tư, thầu phụ và cho tổ, đội, công nhân thi công