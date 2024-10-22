Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Giáo dục/Đào tạo

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

- Miền Nam

- Miền Bắc ...và 1 địa điểm khác

Giảng dạy IELTS trực tuyến qua một trong các nền tảng: Zoom hoặc Google meeting
Giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên.
Giảng dạy dựa theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.
Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.
Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ...
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.
Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu

IELTS ≥ 8.0, speaking từ 7.0 trở lên (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)
Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ đào tạo.
Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.
Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động.
Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Tổng thu nhập từ 15.000.000đ - 25.000.000đ/tháng
Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 420.000 – 800.000đ/ buổi (2h)
Được nhận hỗ trợ phụ cấp chấm bài, dạy phụ đạo cho học viên
Thưởng lớp kiểu mẫu, phân bậc Giảng viên
Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc (Gói đào tạo với tổng trị giá 4.990.000 VNĐ)
Được review năng lực 1 tháng/lần và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

