Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 200000 - 300000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
- Đồng Nai: Số 492 Tỉnh Lộ 8, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Củ Chi, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 200000 - 300000 Triệu
Dạy các môn năng khiếu
Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy đảm bảo theo đúng chương trình dạy
Ghi nhận, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả
Đảm bảo chất lượng giảng dạy và quản lý lớp tốt
Theo dõi tình hình học tập của học viên và tương tác với phụ huynh.
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
Thực hiện công tác theo sự phân công của Ban Giám đốc và cấp trên
Với Mức Lương 200000 - 300000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng quản lý lớp tốt, năng động và nắm bắt được tâm lý của học sinh. Có khả năng tạo được hứng thú trong lớp học, truyền được cảm hứng cho học sinh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp Kỹ năng hoặc các lớp Năng khiếu
Trung thực, nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy, có mong muốn làm việc lâu dài.
Có tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
