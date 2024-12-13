Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Định Quán, Huyện Định Quán

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giảng dạy các môn học theo phân công của nhà trường

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị bài giảng, tài liệu học tập cho học sinh

Theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của nhà trường

Phối hợp với các giáo viên khác và ban giám hiệu trong công tác giáo dục

Tham gia các buổi họp, hội thảo chuyên môn để nâng cao trình độ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban giám hiệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sư phạm hoặc các ngành liên quan đến giáo dục

Có kỹ năng sử dụng Microsoft Word cơ bản

Yêu thích công việc giảng dạy và có khả năng truyền đạt kiến thức tốt

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Năng động, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy

Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn và yêu thương học sinh

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động dài hạn, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy

Được hưởng các chế độ phúc lợi như: du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin