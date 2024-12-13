Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Định Quán, Huyện Định Quán

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giảng dạy các môn học theo phân công của nhà trường
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị bài giảng, tài liệu học tập cho học sinh
Theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của nhà trường
Phối hợp với các giáo viên khác và ban giám hiệu trong công tác giáo dục
Tham gia các buổi họp, hội thảo chuyên môn để nâng cao trình độ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban giám hiệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sư phạm hoặc các ngành liên quan đến giáo dục
Có kỹ năng sử dụng Microsoft Word cơ bản
Yêu thích công việc giảng dạy và có khả năng truyền đạt kiến thức tốt
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Năng động, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy
Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn và yêu thương học sinh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động dài hạn, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy
Được hưởng các chế độ phúc lợi như: du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64-68 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

