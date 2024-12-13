Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH
- Đồng Nai: Định Quán, Huyện Định Quán
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giảng dạy các môn học theo phân công của nhà trường
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị bài giảng, tài liệu học tập cho học sinh
Theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của nhà trường
Phối hợp với các giáo viên khác và ban giám hiệu trong công tác giáo dục
Tham gia các buổi họp, hội thảo chuyên môn để nâng cao trình độ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban giám hiệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng sử dụng Microsoft Word cơ bản
Yêu thích công việc giảng dạy và có khả năng truyền đạt kiến thức tốt
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Năng động, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy
Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn và yêu thương học sinh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy
Được hưởng các chế độ phúc lợi như: du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
