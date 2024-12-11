Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế
- Đồng Nai:
- Số 27
- 29
- 31, đường Cách mạng tháng tám, Tổ 4, Khu phố 2, phường Xuân An, Tp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Thị xã Long Khánh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.
- Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình học tập và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển của Học sinh.
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.
- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành tương ứng.
- Tâm huyết với giáo dục, năng lực sư phạm cao, sẵn sàng cống hiến và nhận nhiệm vụ được giao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Du lịch nước ngoài
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI