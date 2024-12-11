Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.

- Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình học tập và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển của Học sinh.

- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.

- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.