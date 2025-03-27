Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 25 USD

Mức lương 900 - 25 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

- Quản lý doanh thu cơ sở, phối hợp cùng Quản lý Kinh doanh khu vực để tối đa hóa doanh thu trung tâm

- Quản lý vận hành trung tâm, bao gồm:

+ Cơ sở vật chất: phòng học, các thiết bị văn phòng, cơ sở

+ Vận hành hoạt động lớp

+ Sắp xếp, điều phối nhân sự gồm: Nhân viên tư vấn và chăm sóc lớp tại trung tâm

+ Các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ của trung tâm

- Quản lý và đào tạo nhân sự của trung tâm

- Tổ chức sự kiện nhỏ cho học viên tại trung tâm

- Báo cáo tình hình kinh doanh cho quản lý vùng.

- Độ tuổi từ 25-32 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Giáo dục ít nhất là 2 năm trở lên hoặc 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương

- Có khả năng đàm phán, thuyết phục xuất sắc, chịu được áp lực công việc

- Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop Thì Được Hưởng Những Gì

