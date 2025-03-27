Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 25 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 900 - 25 USD
- Quản lý doanh thu cơ sở, phối hợp cùng Quản lý Kinh doanh khu vực để tối đa hóa doanh thu trung tâm
- Quản lý vận hành trung tâm, bao gồm:
+ Cơ sở vật chất: phòng học, các thiết bị văn phòng, cơ sở
+ Vận hành hoạt động lớp
+ Sắp xếp, điều phối nhân sự gồm: Nhân viên tư vấn và chăm sóc lớp tại trung tâm
+ Các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ của trung tâm
- Quản lý và đào tạo nhân sự của trung tâm
- Tổ chức sự kiện nhỏ cho học viên tại trung tâm
- Báo cáo tình hình kinh doanh cho quản lý vùng.
Với Mức Lương 900 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Giáo dục ít nhất là 2 năm trở lên hoặc 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương
- Có khả năng đàm phán, thuyết phục xuất sắc, chịu được áp lực công việc
- Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop Thì Được Hưởng Những Gì
