Tuyển Giáo viên Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
- Hà Nội: BRG Group, Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý, điều phối và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng công việc được phân công.
2. Quản lý hoạt động tư vấn pháp lý cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành của Ngân hàng và các Đơn vị trong hệ thống với mục tiêu đồng hành, hỗ trợ đồng thời bảo đảm an toàn pháp lý cho ngân hàng, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:
- Tư vấn pháp lý đối với các giao dịch, soạn thảo hoặc có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng với khách hàng, đối tác.
- Tham gia đàm phán, làm việc với đối tác về các hợp đồng, giao dịch.
- Tư vấn pháp lý đối với sản phẩm, dịch vụ, các dự án chiến lược, đầu tư của Ngân hàng.
3. Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ, hạn chế rủi ro pháp lý.
4. Triển khai các dự án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Khối Pháp chế và Tuân thủ, các chương trình nâng cao năng lực pháp lý, ý thức tuân thủ cho toàn hệ thống; tham gia triển khai các dự án chung của ngân hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
