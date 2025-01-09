Tuyển Giáo viên Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý, điều phối và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng công việc được phân công.

2. Quản lý hoạt động tư vấn pháp lý cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành của Ngân hàng và các Đơn vị trong hệ thống với mục tiêu đồng hành, hỗ trợ đồng thời bảo đảm an toàn pháp lý cho ngân hàng, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:

- Tư vấn pháp lý đối với các giao dịch, soạn thảo hoặc có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng với khách hàng, đối tác.

- Tham gia đàm phán, làm việc với đối tác về các hợp đồng, giao dịch.

- Tư vấn pháp lý đối với sản phẩm, dịch vụ, các dự án chiến lược, đầu tư của Ngân hàng.

3. Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ, hạn chế rủi ro pháp lý.

4. Triển khai các dự án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Khối Pháp chế và Tuân thủ, các chương trình nâng cao năng lực pháp lý, ý thức tuân thủ cho toàn hệ thống; tham gia triển khai các dự án chung của ngân hàng.