Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận 9
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Giáo dục và Giảng dạy theo chương trình Bộ giáo dục, chương trình nước ngoài và kế hoạch dạy học của nhà trường
- Quan tâm, chăm sóc cho học sinh. Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy
- Tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chuyên môn
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học hệ chính quy chuyên ngành Sư phạm mầm non hoặc tiếng Anh. Giao tiếp tiếng Anh thông thạo, giọng nói chuẩn, có các chứng chỉ tiếng Anh.
- Có năng khiếu về đàn, vẽ là một lợi thế
- Chất giọng truyền cảm
- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh
- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Các kỹ năng khác sẽ là một lợi thế.
- Có năng khiếu về đàn, vẽ là một lợi thế
- Chất giọng truyền cảm
- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh
- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Các kỹ năng khác sẽ là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng theo các chế độ của công ty.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ về tiếng Anh, Montessori, kỹ năng sư phạm.
- Được học tập phát triển bản thân.
- Chế độ tăng lương phù hợp với năng lực.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ về tiếng Anh, Montessori, kỹ năng sư phạm.
- Được học tập phát triển bản thân.
- Chế độ tăng lương phù hợp với năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI