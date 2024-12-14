Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Giáo dục và Giảng dạy theo chương trình Bộ giáo dục, chương trình nước ngoài và kế hoạch dạy học của nhà trường

- Quan tâm, chăm sóc cho học sinh. Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy

- Tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chuyên môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học hệ chính quy chuyên ngành Sư phạm mầm non hoặc tiếng Anh. Giao tiếp tiếng Anh thông thạo, giọng nói chuẩn, có các chứng chỉ tiếng Anh.

- Có năng khiếu về đàn, vẽ là một lợi thế

- Chất giọng truyền cảm

- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh

- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Các kỹ năng khác sẽ là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng theo các chế độ của công ty.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ về tiếng Anh, Montessori, kỹ năng sư phạm.

- Được học tập phát triển bản thân.

- Chế độ tăng lương phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.