Tuyển Giáo viên TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Đường số 23, Trần Não, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm nhận - đón - trả các bé, cùng hoạt động với các bé (sinh hoạt, tập thể dục, vệ sinh cá nhân,...)
Chịu trách nhiệm trong việc triển khai chương trình giảng dạy (hoạt động, dự án, kỹ năng phát triển, ...) theo kế hoạch nhà trường và đảm bảo việc tổ chức, giảm sát các hoạt động chăm sóc trẻ mỗi ngày/ tháng/ năm...
Đề xuất ý tưởng, làm đồ chơi, đồ dùng học tập hỗ trợ việc giảng dạy.
Cập nhật và báo cáo kịp thời tình hình của bé mỗi ngày cho Phụ Huynh và nội bộ
Báo cáo công việc chuyên môn hàng tuần/quý/năm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sư phạm, giao tiếp và xử lí tình huống tốt,
Phát âm chuẩn, giọng rõ ràng, truyền cảm
Yêu trẻ, am hiểu tâm lí lứa tuổi
Cẩn, thận, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm với công việc
Độ tuổi: Từ 1990 - 1999

Tại TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đầu vào theo năng lực và xét tăng lương mỗi năm.
Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy chỉ đi làm khi có thông báo.
Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, ăn sáng, ăn trưa, tháng lương thứ 13, ngày phép năm, nghỉ các ngày lễ, tết...
Được tham dự các khóa đào tạo về EQ, giao tiếp và các phương pháp giáo dục hiện đại.
Có chế độ cho con theo học tại trường theo thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53/2 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

