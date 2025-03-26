Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 119 Hoàng Hoa Thám, phường 06, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo an toàn cho học viên trong suốt thời gian học và vui chơi.

Hỗ trợ các bé khi cần, đặc biệt trong các hoạt động cá nhân.

Sắp xếp trật tự, hướng dẫn học viên xếp hàng gọn gàng.

Hỗ trợ những công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc bé hoặc bằng cấp liên quan

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

Có thể làm việc linh hoạt theo ca.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo ca + thưởng.

Lịch làm việc linh hoạt.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI

