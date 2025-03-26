Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 119 Hoàng Hoa Thám, phường 06, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo an toàn cho học viên trong suốt thời gian học và vui chơi.
Hỗ trợ các bé khi cần, đặc biệt trong các hoạt động cá nhân.
Sắp xếp trật tự, hướng dẫn học viên xếp hàng gọn gàng.
Hỗ trợ những công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc bé hoặc bằng cấp liên quan
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
Có thể làm việc linh hoạt theo ca.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc bé hoặc bằng cấp liên quan
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
Có thể làm việc linh hoạt theo ca.
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn theo ca + thưởng.
Lịch làm việc linh hoạt.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Lịch làm việc linh hoạt.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN KHÁNH THI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI