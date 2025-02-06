Tuyển Giáo viên Trung Tâm Toán Số 1 Nhật Bản Gakken Classroom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Hỗ trợ hướng dẫn Phương pháp Gakken cho học sinh, công việc cụ thể:

• Lên lộ trình học, chuẩn bị bài, hướng dẫn, chấm điểm theo phương pháp Gakken (sẽ được đào tạo bài bản)

• Tư vấn, trao đổi với phụ huynh về phương pháp, kết quả học tập của trẻ

• Tham dự các khóa huấn luyện về kĩ năng hướng dẫn

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Thời gian làm việc:

• Thứ 2 – Thứ 6: 10:30 – 19:30

• Thứ 7: 8:00-17:00 (2 thứ 7/tháng)

Địa điểm làm việc:

– Gakken Classroom Mỹ Hưng: 46 Cao Triều Phát, KĐT Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

– Gakken Classroom Times City: S15P10, KĐT Times City, Hà Nội