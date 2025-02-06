Tuyển Giáo viên Trung Tâm Toán Số 1 Nhật Bản Gakken Classroom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trung Tâm Toán Số 1 Nhật Bản Gakken Classroom
- Hồ Chí Minh: 46 Cao Triều Phát, KĐT Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Hỗ trợ hướng dẫn Phương pháp Gakken cho học sinh, công việc cụ thể:
• Lên lộ trình học, chuẩn bị bài, hướng dẫn, chấm điểm theo phương pháp Gakken (sẽ được đào tạo bài bản)
• Tư vấn, trao đổi với phụ huynh về phương pháp, kết quả học tập của trẻ
• Tham dự các khóa huấn luyện về kĩ năng hướng dẫn
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Thời gian làm việc:
• Thứ 2 – Thứ 6: 10:30 – 19:30
• Thứ 7: 8:00-17:00 (2 thứ 7/tháng)
Địa điểm làm việc:
– Gakken Classroom Mỹ Hưng: 46 Cao Triều Phát, KĐT Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
– Gakken Classroom Times City: S15P10, KĐT Times City, Hà Nội
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trung Tâm Toán Số 1 Nhật Bản Gakken Classroom Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Toán Số 1 Nhật Bản Gakken Classroom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI