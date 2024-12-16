Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54 Đường số 1, KDC HimLam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Giảng dạy bộ môn mỹ thuật sáng tạo cho trẻ từ 4-16 tuổi
- Soạn bài và lên kế hoạch giảng dạy
- Tạo hứng thú cho bé trong quá trình giảng dạy
- Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, thiết bị giáo cụ của lớp học
- Vệ sinh, dọn dẹp lớp học sạch sẽ sau giờ học và kết thúc ngày làm việc
- Tham gia các buổi đào tạo ngoài giờ của trung tâm, các hoạt động sự kiện của công ty dành cho giáo viên, trợ giảng
- Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh và kết quả học tập cuối cùng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng soạn giáo trình giảng dạy cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi
- Đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan đến Mỹ thuật.
- Độ tuổi: 20 - 23 tuổi
- Trung thực, tận tâm và thân thiện
- Kỹ năng vẽ tay tốt, biết sử dụng màu nước
- Yêu trẻ em,có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, kỷ luật tự thân & trách nhiệm trong công việc
- Có tinh thần học hỏi cầu tiến, không ngại khó ngại khổ
- Đam mê sáng tạo, có khả năng làm Handmade là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét duyệt tăng lương 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.

Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 7A/88 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

