Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tổ chức chăm sóc, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục của nhà trường
Tổ chức các hoạt động, dự án học tập để giúp hình thành, phát triển kỹ năng, phẩm chất cho học sinh
Thực hiện các chuyên đề của bộ môn theo phân công, để nâng cao năng lực giảng dạy
Tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa tại trường
Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, dự giờ và tham gia các hoạt động đào tạo, tự đào tạo
Thời gian làm việc: 44h/tuần, Từ T2 - T6, từ 7:15 - 17:30 (hoặc theo phân ca làm việc tại cơ sở)

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Giáo dục mầm non/ Sư phạm mầm non
Giáo dục mầm non/ Sư phạm mầm non
Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi
Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách
Ngoại hình ưa nhìn, phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm
Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh tương, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc (từ 9-15tr/ tháng tùy theo vị trí giáo viên khi đạt yêu cầu tuyển dụng)
Thưởng 3-5tr cho Giáo Viên Mầm Non nhận việc trước 24/01/025
Thưởng lương tháng 13, bảo hiểm sức khỏe riêng, khám sức khỏe định kì tại bệnh việc Quốc tế Vinmec
Thưởng KPI và xem xét tăng lương hàng năm
Thưởng lễ tết cuối năm, thưởng 20/11
Nghỉ hè và nghỉ phép năm (12 ngày phép/năm) được hưởng 100% lương
Chế độ nghỉ mát hằng năm
Ưu đãi học phí cho con theo học tại Vinschool
Các chế độ đãi ngộ khác theo tập đoàn Vingroup
"Chính sách bảo vệ trẻ em: Vinschool cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao về bảo vệ an toàn trẻ em và thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của tất cả các em học sinh theo học tại hệ thống. Tất cả các vị trí tuyển dụng tại Vinschool đều tuân thủ theo quy định về tuyển dụng an toàn bao gồm kiểm tra danh tính, xác minh bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, và kiểm tra lý lịch tư pháp."
"Chính sách bảo vệ trẻ em:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

