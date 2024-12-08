Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thảo Điền Green, 192 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đứng lớp, giảng dạy các bé lớp Kid, Top, thủ công, mỹ thuật ứng dụng,...
- Tạo lập, duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình học tập của bé
- Các công việc khác theo sự điều phối của cấp quản lý (tham gia các hoạt động tổ chức - sản xuất event, các chương trình marketing - truyền thông..,

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê nghệ thuật, yêu trẻ con.
- Ứng viên đã tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH chuyên ngành khối V, H (Sư phạm mỹ thuật, hội họa, đồ họa, kiến trúc, nội thất, cảnh quan, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa,...).
-Ưu tiên ứng viên có Tiếng anh (Dạy cho học viên nước ngoài)
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong giảng dạy tại các trường hoặc các trung tâm mỹ thuật

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng, phụ cấp tương xứng với hiệu quả công việc (7.000.0000đ – 15.000.000đ)
- Tham gia BHXH, BHYT, ... đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Được trainning phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ độc quyền TopArt
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp (Được đào tạo, học hỏi trong lĩnh vực marketing, truyền thông, tổ chức sự kiện...)
- Công việc lâu dài, ổn định và phát triển.
- Định kỳ tăng lương theo hiệu quả công việc vào tháng 3 hàng năm.
- Du lịch hàng năm theo kế hoạch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31 Lê Văn Thiêm, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

