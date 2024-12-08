Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền Green, 192 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đứng lớp, giảng dạy các bé lớp Kid, Top, thủ công, mỹ thuật ứng dụng,...

- Tạo lập, duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình học tập của bé

- Các công việc khác theo sự điều phối của cấp quản lý (tham gia các hoạt động tổ chức - sản xuất event, các chương trình marketing - truyền thông..,

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê nghệ thuật, yêu trẻ con.

- Ứng viên đã tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH chuyên ngành khối V, H (Sư phạm mỹ thuật, hội họa, đồ họa, kiến trúc, nội thất, cảnh quan, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa,...).

-Ưu tiên ứng viên có Tiếng anh (Dạy cho học viên nước ngoài)

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong giảng dạy tại các trường hoặc các trung tâm mỹ thuật

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng, phụ cấp tương xứng với hiệu quả công việc (7.000.0000đ – 15.000.000đ)

- Tham gia BHXH, BHYT, ... đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Được trainning phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ độc quyền TopArt

- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bhyt,...

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp (Được đào tạo, học hỏi trong lĩnh vực marketing, truyền thông, tổ chức sự kiện...)

- Công việc lâu dài, ổn định và phát triển.

- Định kỳ tăng lương theo hiệu quả công việc vào tháng 3 hàng năm.

- Du lịch hàng năm theo kế hoạch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid

