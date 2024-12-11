Tuyển Giáo viên CTY CP Giáo Dục EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Giáo viên CTY CP Giáo Dục EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CTY CP Giáo Dục EDUALL
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
CTY CP Giáo Dục EDUALL

Giáo viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CTY CP Giáo Dục EDUALL

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm soạn giáo án chương trình TOÁN - TIẾNG VIỆT - LUYỆN VIẾT - LUYỆN ĐỌC cho học sinh dựa trên chương trình của Trung tâm
Quản lý và chăm sóc thường xuyên, theo dõi học sinh và báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh.
Xây dựng kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Soạn bài tập kèm thêm cho học sinh yếu.
Điểm danh, làm điểm thi, sổ sách các vấn đề liên quan tới học sinh và phụ huynh.
Hỗ trợ dạy trải nghiệm chốt sale khi có học viên mới cùng với phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán, Sư phạm Văn và các ngành liên quan đến Sư phạm
Tinh thần kỷ luật cao, tận tâm, ưa thích môi trường giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm cao trong công việc
Mong muốn làm việc lâu dài với Trung tâm

Tại CTY CP Giáo Dục EDUALL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập LCB 7tr/tháng + HOA HỒNG TỪ 2% - 4%/ Học viên.
Đảm bảo thu nhập tối thiểu từ 8tr5 trở lên.
Được training trước khi tham gia đứng lớp, tập huấn định kỳ...
Giáo viên có năng lực tốt sẽ được ghi nhận và khen thưởng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành Giáo viên chính thức tại hệ thống.
Lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng, xét theo năng lực giáo viên.
Du lịch hàng năm cùng Trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP Giáo Dục EDUALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY CP Giáo Dục EDUALL

CTY CP Giáo Dục EDUALL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 94-96 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job267715
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 70 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 70 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC STEPPING STONES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên FREETALK ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FREETALK ENGLISH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH KRABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH KRABO
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kinderworld International Group (Singapore International School)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Amitie Sports Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Amitie Sports Club
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế INTERTU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế INTERTU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HSA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Wellspring Saigon International Bilingual School
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm