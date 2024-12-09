Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm soạn giáo án chương trình và giảng dạy bộ môn Toán tư duy trên bàn tính Soroban cho trẻ từ 4 - 12 tuổi

Xây dựng kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Soạn bài tập kèm thêm cho học sinh yếu.

Điểm danh, làm điểm thi, sổ sách các vấn đề liên quan tới học sinh và phụ huynh.

Hỗ trợ dạy trải nghiệm chốt sale khi có học viên mới cùng với phòng Kinh doanh.

Tổ chức chương trình ngoại khoá – sự kiện cho hoc sinh tại cơ sở.

Quản lý và chăm sóc thường xuyên, theo dõi học sinh và báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh

Tham gia tập huấn chuyên môn do Trung tâm điều phối.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán, Sư phạm Văn và các ngành liên quan đến Sư phạm

Tinh thần kỷ luật cao, tận tâm, ưa thích môi trường giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm cao trong công việc

Mong muốn làm việc lâu dài với Trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập LCB 7tr/tháng + HOA HỒNG TỪ 2% - 4%/ Học viên.

Được training trước khi tham gia đứng lớp, tập huấn định kỳ...

Giáo viên có năng lực tốt sẽ được ghi nhận và khen thưởng.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng, xét theo năng lực giáo viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin