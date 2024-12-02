Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 100000 Triệu

Mức lương 100000 - 100000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91B Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức ...và 5 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu

Nội dung công việc:

Giảng dạy tiếng Anh các lớp được phân công theo lịch đã đăng ký.

Cấp độ giảng dạy: được đăng ký cấp độ giảng dạy theo nguyện vọng. Gồm các cấp độ: KIDS, TEENS, GIAO TIẾP, PRE-IELTS, ILETS.

Hình thức giảng dạy: trực tiếp tại các cơ sở do ứng viên đăng ký.

Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là sinh viên năm thứ 4 (đang học ở học kỳ 2) hoặc sắp/đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, Sư phạm Anh; Ứng viên các chuyên ngành khác cần có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm/TESOL/TKT hoặc đang theo học các chương trình này.

Yêu thích và đảm bảo gắn bó với công việc ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhận lớp.

Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh tốt.

Tích cực tham gia các hoạt động chung của Trung tâm;

Ứng viên có kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh và kỹ năng quản lý lớp (không yêu cầu kinh nghiệm).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tại trung tâm: từ 100.000 - 125.000/giờ (1 ca 1,5 -2,25 giờ) (tùy vào năng lực, kinh nghiệm và cấp độ giảng dạy).

từ 100.000 - 125.000/giờ (1 ca 1,5 -2,25 giờ)

Mức lương tại trường Mầm non: từ 140.000/giờ

từ 140.000/giờ

Được xét tăng lương hằng năm.

Thưởng, nghỉ Lễ theo Quy định Công ty.

Được thưởng và được nghỉ ngày Nhà giáo Việt Nam.

Được tham gia các buổi training của Trung tâm (hoàn toàn miễn phí).

Được dự giờ và được hướng dẫn, chia sẻ về phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý lớp.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.