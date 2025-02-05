Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế Key Visual & POSM cho các Campaign: online, offline, promotion.

• Thiết kế Digital Content cho post FB, Ads; Website; các kênh E-Commerce.

• Thiết kế bao bì sản phẩm.

• Phối hợp cùng bộ phận Marketing lên ý tưởng và thực hiện thiết kế các ấn phẩm quảng cáo offline (tờ rơi, standee, backdrop, giftcard, shirt, giftbox, etc.) để truyền thông hình ảnh nhãn hàng đến đối tác, khách hàng, nhân viên nội bộ.

• Làm việc & giám sát cùng nhà cung cấp về các thông số thiết kế liên quan trong việc in ấn, sản xuất các vật phẩm quảng cáo.

• Đề xuất các phương án in ấn, sản xuất, thi công các sản phẩm thiết kế với chi phí cạnh tranh hiệu quả nhất.

• Phối hợp cùng bộ phận Marketing lên ý tưởng và thực hiện thiết kế hình ảnh/banner cho giao diện Website, Landing page của công ty.

• Phối hợp cùng bộ phận HR & Marketing trong việc thiết kế hình ảnh truyền thông các sự kiện nội bộ của công ty (kỷ niệm thành lập, sự kiện làm đẹp, liên hoan, tiệc cuối năm,…).

• Thực hiện các công việc thiết kế theo yêu cầu cụ thể của các nhóm dự án.